Μεγάλη φωτιά στο Μενίδι σε εργοστάσιο πλαστικών – Ήχησε το 112

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Μενίδι σε εργοστάσιο πλαστικών.

Ο συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι.

Λόγω των εύφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διστάσεις και στην περιοχή ήχησε το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής



‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) January 19, 2026

Στο σημείο έσπευσαν- αρχικά- έξι οχήματα με 22 πυροσβέστες καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Στη συνέχεια, όμως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο, ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον δήμο #Αχαρνών και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας #Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026

Μεγάλη φωτιά στο Μενίδι: Καταστράφηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο πλαστικών

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής.

Το εργοστάσιο πλαστικών που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε τρεις επιχειρήσεις με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Μάλιστα, οχήματα υπέστησαν ζημιές όταν φωτιά επεκτάθηκε σε διπλανό συνεργείο.

Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στην περιοχή έχουν σπεύσει στο σημείο.