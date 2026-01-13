Μαρουσάκης: Προειδοποιεί για νέα κακοκαιρία - Έρχεται ψυχρή εισβολή το Σαββατοκύριακο

Νέα χειμωνιάτικη μεταβολή του καιρού αναμένεται στη χώρα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Την ώρα που επιμένουν το πρωί της Τρίτης οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και το έντονο κρύο σχεδόν σε όλη τη χώρα, στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό των επόμενων ημερών, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει πως για τις επόμενες τρεις ημέρες τουλάχιστον οι συνθήκες θα είναι ομαλές.

Αναλυτικότερα από σήμερα το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει.

Μάλιστα την Πέμπτη και την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, μέχρι και την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες καιρικές μεταβολές στη χώρα.

Το Σάββατο, όμως, φαίνεται να εισβάλλει από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ουκρανίας ένα κύμα κακοκαιρίας, με ψυχρές, πολικές αέριες μάζες που θα κινούνται αντίθετα από τη συνηθισμένη ροή.

Παράλληλα κοντά στην Κυριακή, θα σημειωθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, υπενθυμίζοντας ότι ο χειμώνας δεν έχει τελειώσει.

Αναλυτικότερα, από την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ο καιρός θα επανέλθει σε χειμωνιάτικο σκηνικό, με χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιόνια στα βουνά, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Ωστόσο, παρά την ψυχρή εισβολή, δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα, ενώ οι χιονοπτώσεις στα ορεινά παραμένουν φυσιολογικές για την εποχή.