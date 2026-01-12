Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται νέα ψυχρή εισβολή από την Κυριακή

Τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στη χώρα σήμερα το βράδυ (12/1) και τα προγνωστικά στοιχεία των επόμενων ημερών σε ό,τι αφορά στον καιρό, παρουσίασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο κ. Τσατραφύλλιας ανέφερε πως από την ερχόμενη Τετάρτη (14/1), ο υδράργυρος θα επιστρέψει στους +15 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, όπως είπε, μίας «νέας ψυχρής εισβολής από την Κυριακή».

« Οι θερμοκρασίες σήμερα τη νύχτα... Από την Τετάρτη επιστροφή στους 15+ μέχρι την Κυριακή που δεν αποκλείεται να έχουμε νέα ψυχρή εισβολή!» έγραψε στην ίδια ανάρτηση ο μετεωρολόγος.

Καιρός: Πότε υποχωρεί το κρύο σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η πολική αέρια μάζα έχει αρχίσει να μετατοπίζεται όλο και πιο ανατολικά και νότια.

Οι χιονοπτώσεις των επόμενων ωρών θα αφορούν τμήματα της ηπειρωτικής χώρας που πλησιάζουν το δυτικό Αιγαίο, νησιά του Αιγαίου, κυρίως το βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες, την περιοχή της Κρήτης, όπου «η χιονοκαιρία θα καταλήξει έως αύριο το πρωί».

Για τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Στην κατάψυξη θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται η χώρα», εξηγώντας ότι, ο υδράργυρος έπεσε περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στα:

Κάτω Νευροκόπι Δράμας: από -6 έως -10°C

Φλώρινα, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα: κάτω από -4°C

Θεσσαλονίκη (κέντρο): πρωινές ώρες στους -1 έως -2°C

Πελοπόννησος: αντίστοιχα χαμηλές θερμοκρασίες

Στην Αττική το κρύο επίσης είναι τσουχτερό. Στο κέντρο ο υδράργυρος «έγραψε» περίπου 6°C, σημειώνοντας αισθητή πρώση στα βόρεια τμήματα από 2 έως 3°C.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα και αύριο από την ΕΜΥ

Στο ημερήσιο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναφέρεται αναλυτικά: Έντονο κύμα ψύχους θα επικρατήσει στη χώρα με χαμηλές θερμοκρασίες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της ηπειρωτικής χώρας (ενδεικτικό ύψος 300 - 400 μέτρα), σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες), από νωρίς το πρωί σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της), και στα ορεινά - ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες.

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά - ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία καθώς και τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως 00 (μηδέν) βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 13 και στα Δωδεκάνησα τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.