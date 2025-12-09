Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Παροδικές οι ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα»

Για την πορεία του καιρού τα Χριστούγεννα, κάνει τις πρώτες εκτιμήσεις του, ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σε νέα ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας μιλά για τον καιρό των Χριστουγέννων, παραθέτοντας παράλληλα χάρτες με την πορεία των φαινομένων το επόμενο διάστημα.

Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί ο γνωστός μετεωρολόγος, αναμένεται ένα σκηνικό όπου θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά χειμώνα.

Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «δεν αποκλείονται χειμωνιάτικες ανάσες».

«Αδύναμες ή παροδικές φαίνονται να είναι οι ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10–15 ημέρες συγκλίνουν αρκετά σε μια εικόνα θερμοκρασιών περίπου +1.5 έως +2.5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Οι νύχτες μπορεί να παραμείνουν σχετικά “φυσιολογικές”, αλλά συνολικά η ανωμαλία θα βγει θετική. Αυτό σημαίνει ότι, για την εποχή, οι μέρες θα θυμίζουν περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά «βαθύ» χειμώνα», συνεχίζει.

«Δεν αποκλείονται σύντομες χειμωνιάτικες «ανάσες», αλλά το γενικό κλίμα παραμένει σταθερά ήπιο, σχετικά ζεστό και μακριά από πραγματικές χειμωνιάτικες εισβολές στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα», καταλήγει.