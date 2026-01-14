Μανώλης Μαυρομμάτης: Βγαίνει από το κέντρο αποκατάστασης δύο χρόνια μετά τη φωτιά στο σπίτι του

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, στο οποίο νοσηλεύεται τα τελευταία δύο χρόνια, παίρνει ο Μανώλης Μαυρομάτης.

Ήταν 18 Φεβρουαρίου του 2024 όταν το διαμέρισμα στο οποίο ο Μανώλης Μαυρομάτης διέμενε με τη σύζυγό του, Ρένα Βενιέρη, στο Κολωνάκι, πήρε φωτιά.

Άμεσα και οι δύο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο «Γ. Γεννηματάς» όπου διασωληνώθηκαν στη ΜΕΘ, δίνοντας τη δική τους μάχη προκειμένου να κρατηθούν στη ζωή.

Όμως στα τέλη Μαΐου του ίδιου έτους, η σύζυγος του υπέστη ανακοπή και έφυγε από τη ζωή.

Όταν ο πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ βγήκε από τη ΜΕΘ, μεταφέρθηκε από τον γιo του σε ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης για την κινητικότητά του στην περιοχή της Καλλιθέας.

Μάλιστα σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες της εφημερίδας «Espresso», δύο χρόνια μετά τη νοσηλεία του εκεί, παίρνει εξιτήριο καθώς είναι έτοιμος να επιστρέψει ξανά στο σπίτι του.