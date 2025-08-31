Μαγνησία: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε τη διαδρομή Μηλιές - Άνω Λεχώνια

Ακινητοποιήθηκε σήμερα στις 16:20, αμαξοστοιχία που εκτελούσε τη διαδρομή Μηλιές - Άνω Λεχώνια.

Η αμαξοστοιχία 3801, οποία εκτελούσε τη διαδρομή Μηλιές - Άνω Λεχώνια με 120 επιβάτες, περίπου 1,5 χιλιόμετρο πριν από τον Σταθμό των Α. Λεχωνίων, παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα τη διακοπή του δρομολογίου.

Τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μετέβη άμεσα στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Η βλάβη διορθώθηκε και η αμαξοστοιχία συνέχισε τη διαδρομή της προς τον τελικό προορισμό, με καθυστέρηση 50 λεπτών.

Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον ΟΣΕ, αρμόδιο φορέα για τη συντήρηση του εν λόγω τροχαίου υλικού, διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ