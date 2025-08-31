ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Μαγνησία: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε τη διαδρομή Μηλιές - Άνω Λεχώνια

Διερευνώνται τα αίτια της βλάβης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μαγνησία: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε τη διαδρομή Μηλιές - Άνω Λεχώνια Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Ακινητοποιήθηκε σήμερα στις 16:20, αμαξοστοιχία που εκτελούσε τη διαδρομή Μηλιές - Άνω Λεχώνια.

Η αμαξοστοιχία 3801, οποία εκτελούσε τη διαδρομή Μηλιές - Άνω Λεχώνια με 120 επιβάτες, περίπου 1,5 χιλιόμετρο πριν από τον Σταθμό των Α. Λεχωνίων, παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα τη διακοπή του δρομολογίου.

Τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μετέβη άμεσα στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Η βλάβη διορθώθηκε και η αμαξοστοιχία συνέχισε τη διαδρομή της προς τον τελικό προορισμό, με καθυστέρηση 50 λεπτών.

Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον ΟΣΕ, αρμόδιο φορέα για τη συντήρηση του εν λόγω τροχαίου υλικού, διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χίος: Έρευνες για 32χρονο κρατούμενο που έπεσε από πλοίο

Ελλάδα / Χίος: Έρευνες για 32χρονο κρατούμενο που έπεσε από πλοίο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ο κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση διακίνησης μεταναστών, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στη Μυτιλήνη εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα
LIFO NEWSROOM
Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει κακοκαιρίας:

Ελλάδα / Συστάσεις στους πολίτες ενόψει κακοκαιρίας: Τι να κάνετε εάν βρίσκεστε στο σπίτι, έξω ή στο αυτοκίνητο

Τι να κάνετε εάν η κακοκαιρία σας βρει στο σπίτι, το αυτοκίνητο, σε εξωτερικό χώρο ή στη θάλασσα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία - Σε επιφυλακή οι αρμόδιες υπηρεσίες
LIFO NEWSROOM
 
 