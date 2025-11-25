Λουτράκι: «Ο πνευματικός της είπε να κάνει καταγγελία» λέει ο πατέρας της δασκάλας

Ως έναν άνθρωπο που την επηρεάζει «αφάνταστα» περιγράφουν τον πνευματικό της 55χρονης κόρης τους, οι γονείς της δασκάλας από το Λουτράκι που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για θωπεία.

Όπως υποστηρίζουν οι γονείς της δασκάλας, εκείνος που την συμβούλεψε να καταγγείλει τον 6χρονο μαθητή της για θωπεία, ήταν ο εξομολογητής της στο Λουτράκι.

«Αφάνταστα την επηρεάζει. Ό,τι της έλεγε, το έκανε. Ο ίδιος ο πνευματικός της είπε να κάνει καταγγελία και έτσι έχει ισχυριστεί η κόρη μου που το έχει πει στην γυναίκα μου», λέει ο πατέρας της 55χρονης.

«Αυτός την αποπροσανατολίζει. Κι αυτουνού ήταν όλα αυτά που έκανε», λέει η μητέρα της.

Οι γονείς της αναφέρουν πως τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει θρησκόληπτη και πως έχει αλλάξει άρδην η συμπεριφορά της. «Της έχει κάνει πάρα πολύ κακό η θρησκεία γιατί έχει καταντήσει θρησκόληπτη».

Λουτράκι: Η δασκάλα «δεν δέχεται εμβόλια και δεν ξέρω τι θα κάνει με τη νέα ταυτότητα»ς

Η 55χρονη εικαστικός ανέκαθεν βρισκόταν κοντά στην εκκλησία. Σε όποια περιοχή δίδασκε, έβρισκε έναν πνευματικό να την καθοδηγεί, όπως έκανε και στο Λουτράκι όπου ζει την τελευταία 3ετια.

«Η δασκάλα ερχόταν σε εμένα για εξομολόγηση για περίπου ενάμιση χρόνο. Έχει βέβαια έναν χρόνο να έρθει. Φαινόταν ότι ήταν ένας άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια. Μου είχε αναφέρει κάποιες δύσκολες στιγμές που είχε με την οικογένειά της και συγκεκριμένα με τον σύζυγό της. Γι’ αυτό εμείς προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να την στηρίξουμε. Είναι ευαίσθητος άνθρωπος, με καλή ψυχή. Δεν κρατάει μίσος για κανέναν. Αγαπάει τη δουλειά της και τα παιδιά».

Ο ιερέας εξήγησε στο Live News πως αν τον συμβουλευόταν, θα την απέτρεπε από το να καταγγείλει ένα 6χρονο παιδί στην Αστυνομία. Ωστόσο, είχε πάνω από έναν χρόνο να την δει, καθώς άρχισε να πήγαινε σε άλλη εκκλησία της περιοχής.

«Πρέπει τώρα, σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, να της σταθούμε. Κατά την γνώμη μου δεν θα έπρεπε να καταγγείλει το παιδί και αν με συμβουλευόταν θα την απέτρεπα από το να φτάσει στο αστυνομικό τμήμα. Τελευταία φορά την είδα πριν ενάμιση μήνα, μαζί με την κόρη της, τυχαία στον δρόμο στην Κόρινθο και μου είπε ότι πηγαίνει σε μία άλλη εκκλησία εδώ στην περιοχή και βοηθάει εθελοντικά».

Ο πατέρας της ισχυρίζεται πως με τον καιρό άλλαξε όλη η κοσμοθεωρία της, με αποτέλεσμα να έχει γίνει απόλυτη σε πολλά ζητήματα και να υιοθετεί ακρίτως τις θεωρίες κατά των εμβολίων και των νέων ταυτοτήτων.

«Δεν δέχεται να πάρει όρκο, δεν δέχεται εμβόλια και δεν ξέρω τι θα κάνει με τη νέα ταυτότητα» φανέρωσε ο πατέρας της, με τους γονείς της να είναι πεπεισμένοι πως η 55χρονη δασκάλα επηρεάστηκε και στο θέμα του διαζυγίου, καθώς ενώ είχε συμφωνήσει με τον σύζυγό της να πάρει συναινετικό, άλλαξε ξαφνικά στάση.

Λουτράκι: «Εγώ συμφωνώ με τη μητέρα μου»

«Εγώ της πρότεινα να χωρίσουμε ειρηνικά και ήθελε να καλέσει Αστυνομία, ήθελε να το χοντρύνει το θέμα», λέει ο πρώην σύζυγός της.

Μετά την καταγγελία που έκανε για θωπεία σε βάρος μαθητή, η 55χρονη τέθηκε προσωρινά σε διαθεσιμότητα, με τη διεύθυνση της πρωτοβάθμιας να αναμένεται να βγάλει απόφαση τις επόμενες μέρες.

«Εγώ συμφωνώ με τη μητέρα μου. Πιστεύω ότι το παιδί καθόλου δεν... Πρέπει να μπουν όρια» δήλωσε η κόρη της εικαστικού μιλώντας στην ίδια εκπομπή του Mega.