Λουτράκι: Η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο σκέφτεται να κινηθεί νομικά

Σε βάρος της δασκάλας από το Λουτράκι έχει διαταχθεί ΕΔΕ - Απομακρύνθηκε προσωρινά από το σχολείο, όπου δίδασκε

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Νομικά κατά όσων, όπως ισχυρίζεται, τη διέβαλαν αναμένεται να κινηθεί η δασκάλα από το Λουτράκι, η οποία κατήγγειλε πως ένα παιδί πρώτης δημοτικού για θωπεία.

Σε βάρος της εικαστικού από το Λουτράκι έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), την ώρα που έχει απομακρυνθεί προσωρινά από το σχολείο, όπου δίδασκε.

Οι γονείς της μίλησαν στο Mega, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως έχουν «χάσει» την επικοινωνία μαζί της: «Το μόνο που θέλω να πω είναι πρώτα απ' όλα είναι μία μεγάλη συγγνώμη για την ταλαιπωρία» είπε ο πατέρας της δασκάλας

«Δεν ξέρουμε τώρα τι κάνει. Πήρα, ήταν η κόρη της, γιατί έχει πάει και αυτή εκεί πέρα και μου λέει η μαμά έχει δουλειά. Λέω "τι δουλειά; Γιατί δεν μου λες". Απ' ό,τι φάνηκε δεν έχει πάει πουθανέα. Είναι στεναχωρημένη με όλα αυτά. Και αυτή δεν το περίμενε» περιέγραψε με τη σειρά της η μητέρα της δασκάλας στο Λουτράκι.

Λουτράκι: Τι ισχυρίζεται η δασκάλα

Σε δηλώσεις στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», η 55χρονη δασκάλα επιμένει σε όσα υποστηρίζει πως έγιναν στο σχολείο στο Λουτράκι, ωστόσο φέρεται να αλλάζει εν μέρει τα λεγόμενά της, κάνοντας λόγο για «εμπάθεια».

«Μπορεί να ήμουν και λίγο πιο αυστηρή, να είχα μία εμπάθεια ιδιαίτερη, γιατί με αυτά που πέρασα, να μην τα περάσει άνθρωπος, ίσως να είχα μία εμπάθεια. Το περιστατικό όμως συνέβη. Γνωρίζουμε ότι τα παιδάκια είναι μικρά. Μπορεί κατά λάθος να αγγίξει ένα παιδάκι και τη δασκάλα άμα την αγαπάνε», ανέφερε αρχικά στις νέες δηλώσεις της.

«Παιδάκια είναι, δεν καταλαβαίνουνε, πρέπει να έχουν τα παιδάκια όρια και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς. Εάν το συνεχίσει το λάθος, μεγαλώσει και ενηλικιωθεί, καταλαβαίνετε πόσο άσχημο θα είναι, πόσες συνέπειες για το ίδιο το παιδάκι. Τα παιδιά εμείς τα αγαπάμε και το έκανα για προστασία και για το παιδάκι και για τους γονείς, να καταλάβουν ότι μήπως έχουν κάνει κάποιο λάθος και αυτοί στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Μήπως κάτι πρέπει να προσέξουν περισσότερο;», συνέχισε.

«Μήπως πρέπει να τον πάνε να τον δουν κάποιοι; Η μαμά του παιδιού μου μίλησε πολύ άσχημα ότι εγώ φταίω. Εγώ φταίω που το παιδάκι με άγγιξε;», κατέληξε.

