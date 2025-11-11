ΕΛΛΑΔΑ
Λέσβος: Σοβαρά προβλήματα από τη σφοδρή κακοκαιρία - Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια

Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού ξεπέρασε το μισό μέτρο - Δείτε φωτογραφίες

Λέσβος: Σοβαρά προβλήματα από τη σφοδρή κακοκαιρία - Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια
Φωτ. από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Λέσβο / Forecast Weather Greece
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η επέλαση της κακοκαιρίας στη Λέσβο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και σπίτια.

Σε επιφυλακή βρίσκεται το τελευταίο εικοσιτετράωρο η Λέσβος και πιο συγκεκριμένα η Καλλονή και τα γύρω χωριά, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή το βράδυ της Δευτέρας.

Οι ισχυρές καταιγίδες μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια, πλημμυρίζοντας σπίτια και επιχειρήσεις.

Μάλιστα, μέσα σε λίγα λεπτά η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα και λόγω του μεγάλου όγκου νερού, διακόπηκε η κυκλοφορία σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού ξεπέρασε το μισό μέτρο.

Λόγω της κατάστασης, από τα ξημερώματα της Τρίτης, πυροσβεστικές δυνάμεις και τα συνεργεία του δήμου Δυτικής Λέσβου βρίσκονται επί ποδός, επιχειρώντας αντλήσεις υδάτων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

