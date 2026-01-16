Λασίθι: Ελεύθερος με όρους ο 16χρονος οδηγός μετά το θανατηφόρο τροχαίο

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος, μετά την απολογία του την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, ο 16χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο στο τροχαίο της περασμένης Τρίτης στη Σητεία, όπου έχασε τη ζωή του συνομήλικός του.

Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον επαρχιακό δρόμο προς την Ερημούπολη, όταν το όχημα βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε εκτός δρόμου. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε άτομα, οι τέσσερις ανήλικοι.

Ο 16χρονος επιβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες τραυματίστηκαν. Πρόκειται για έναν 19χρονο, έναν 16χρονο και δύο 17χρονους.

Στη Σητεία, σήμερα, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 16χρονο στην κηδεία του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τροχαίο δυστύχημα στο Λασίθι: Νεκρός ένας 16χρονος