Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό από σήμερα - Ποια τμήματα επηρεάζονται

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό τίθενται από σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, σε ισχύ, προκαλώντας επιπλέον δυσκολίες στις μετακινήσεις χιλιάδων οδηγών που χρησιμοποιούν καθημερινά τον δρόμο.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν την οδική σήμανση και να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η ταλαιπωρία αναμένεται να είναι αυξημένη, ειδικά στις ώρες αιχμής, από τις 7:00 έως τις 10:00 το πρωί και από τις 14:00 έως τις 17:00 το απόγευμα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό: Ποια τμήματα επηρεάζονται

Συγκεκριμένα, υπάρχει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα, από τις 9:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι, σε τμήματα της λεωφόρου.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, οι παρεμβάσεις αφορούν το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Πειραιώς έως την Αγίας Άννης.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Πειραιά, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται από τη συμβολή με την Πέτρου Ράλλη έως τη Μακρυγιάννη.

Παράλληλα, από τις 7:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και στο τμήμα από την Αναγεννήσεως έως την Αχαρνών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις λωρίδες που θα παραμένουν ανοιχτές.