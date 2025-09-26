Κρήτη: Αναζητούνται από τις Αρχές πατέρας και γιος για την αιματηρή επίθεση στη Μεσαρά

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε στη Μεσαρά, το απόγευμα της Πέμπτης.

Τα δύο άτομα που αναζητούνται από τις Αρχές τις τελευταίες ώρες, είναι ένας πατέρας και γιος, οι οποίο επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν τα δύο αδέλφια, σε χωράφι στην περιοχή Καπαριανά της Μεσαράς.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 32 ετών, διατηρούσαν τις αισθήσεις τους μετά την επίθεση και κάλεσαν βοήθεια. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και έπειτα στο ΠΑΓΝΗ, καθώς η κατάσταση ενός εκ των δύο είναι σοβαρή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο 29χρονος φέρει πολλαπλά τραύματα και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, αναφέρουν πως η ζωή τους δε διατρέχει κίνδυνο, όμως τα τραύματα που φέρουν παραμένουν σοβαρά.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι μέχρι τώρα διαφεύγουν της σύλληψης, καθώς κρύβονται προκειμένου περάσει η αυτόφωρη διαδικασία.