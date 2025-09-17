Κορυδαλλός: Διανομέας δάγκωσε και έκοψε δάχτυλο οδηγού μετά από καυγά για θέση πάρκινγκ

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, για μία θέση πάρκινγκ, στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή στην οδό Ταξιαρχών, ανάμεσα σε έναν διανομέα και έναν οδηγό ΙΧ, μπροστά από την επιχείρηση όπου εργάζεται ο πρώτος.

Ο οδηγός του ΙΧ, φέρεται να ζήτησε από τον διανομέα να απομακρύνει τη μηχανή του, καθώς ενοχλούσε στο παρκάρισμα.

Οι άνδρες ωστόσο άρχισαν να φωνάζουν και να λογοφέρουν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλος καβγάς.

Την επόμενη ημέρα, ο οδηγός μετέβη εκ νέου στην επιχείρηση, προκειμένου να ζητήσει τον λόγο για όσα σημειώθηκαν το προηγούμενο βράδυ, και τότε ξεκίνησε νέος τσακωμός, με τον διανομέα να δέχεται επίθεση.

Από την πλευρά του απάντησε με δάγκωμα, κόβοντας του ένα κομμάτι από το δάχτυλό του.

«Πέσαμε κάτω και όπως παλεύαμε μου δάγκωσε το δάχτυλό και αφαίρεσε ένα κομμάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός.