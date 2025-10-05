Κολωνάκι: Άγνωστοι παραβίασαν παράθυρο φωταγωγού και έκλεψαν τιμαλφή αξίας 150.000 ευρώ

Διάρρηξη με κλοπιμαία αξίας 150.000 ευρώ, σημειώθηκε σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες παραβίασαν παράθυρο φωταγωγού και μπήκαν σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου, σε κεντρικό σημείο στο Κολωνάκι.

Στη συνέχεια, αφού κατάφεραν να παραβιάσουν το χρηματοκιβώτιο, αφαίρεσαν μέσα από αυτό μεταξύ άλλων, κοσμήματα, ρολόγια, διαμάντια και επιχρυσωμένα ασημικά, συνολικής αξίας περίπου 150.000 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος αντιλήφθηκε τη διάρρηξη και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Συντάγματος, που ερευνά τα ίχνη των δραστών και εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.