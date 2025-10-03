Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός λόγω τροχαίου

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου.

Ο Κηφισός είναι «στο κόκκινο» και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα.

«Ουρές» αυτοκινήτων σχηματίζοντα στις λεωφόρους Αθηνών και Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού, με τους οδηγούς να παραμένουν ακινητοποιημένοι.

Μεγάλη συμφόρηση παρατηρείται και στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.

Πιο συγκεκριμένα σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20'-25' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5'-10' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20'-25' από Δημοκρατίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10'-15' από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

5'-10' στις εξόδους προς Λαμία και προς Πειραιά.

Δείτε την κίνηση live πατώντας τον ενεργό σύνδεσμο