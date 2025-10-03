ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός λόγω τροχαίου

Πού σχηματίζονται «ουρές» αυτοκινήτων - Δείτε την κίνηση live

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός λόγω τροχαίου Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου.

Ο Κηφισός είναι «στο κόκκινο» και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα.

«Ουρές» αυτοκινήτων σχηματίζοντα στις λεωφόρους Αθηνών και Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού, με τους οδηγούς να παραμένουν ακινητοποιημένοι.

Μεγάλη συμφόρηση παρατηρείται και στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.

Πιο συγκεκριμένα σημειώνονται:

  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20'-25' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5'-10' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20'-25' από Δημοκρατίας έως Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10'-15' από Πλακεντίας έως Κηφισίας,
5'-10' στις εξόδους προς Λαμία και προς Πειραιά.

Δείτε την κίνηση live πατώντας τον ενεργό σύνδεσμο

 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΟΦ: Προειδοποιεί για το σκεύασμα DIAXIL - Εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει

Ελλάδα / ΕΟΦ: Προειδοποιεί για το σκεύασμα DIAXIL - Εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει

Συνιστάται στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να μην εξαπατηθούν και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε διαφήμιση προϊόντων διαδικτύου
LIFO NEWSROOM
 
 