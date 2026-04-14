Κίνηση στους δρόμους: Η εικόνα σε βασικούς οδικούς άξονες

Συνεχίζονται σήμερα οι επιστροφές των εκδρομέων του Πάσχα, με την κίνηση στους δρόμους να είναι αυξημένη για ακόμη μία ημέρα.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, με το πρόβλημα να είναι περισσότερο έντονο στο σημείο πριν τους Αγίους Θεοδώρους.

Από το πρωί της Τρίτης 14 Απριλίου, οι αφίξεις στα ΚΤΕΛ Κηφισού διαδέχονται η μία την άλλη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το δεύτερο «κύμα» επιστροφής όσων πέρασαν τις ημέρες του Πάσχα μακριά από την πόλη. Ωστόσο, σήμερα η εικόνα είναι διαφορετική αλλά η ζήτηση παραμένει αυξημένη και για αυτό προστέθηκαν επιπλέον δρομολόγια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Mega, περίπου 90 περισσότερα λεωφορεία αναμένεται να φτάσουν στον σταθμό ΚΤΕΛ του Κηφισού. Αργότερα μέσα στην ημέρα και κυρίως τις βραδινές ώρες ενδέχεται να σημειωθεί περισσότερη αύξηση.

Κίνηση στους δρόμους: Η εικόνα της κυκλοφορίας στα Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα έχουν σχηματιστεί και σήμερα ουρές πολλών χιλιομέτρων, με τους οδηγούς να κινούνται σε μειωμένες από το συνηθισμένο ταχύτητες. Η ημέρα δεν είναι το ίδιο δύσκολη όσο η χθεσινή για τους οδηγούς, ωστόσο, η κίνηση στο σημείο παραμένει αυξημένη.



