«Καλό ταξίδι, Άσπα»: Το μήνυμα της Ομοσπονδίας Cheerleading για τη 19χρονη πρωταθλήτρια που σκοτώθηκε στην Αργυρούπολη

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Facebook Twitter
Η Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading και ο σύλλογος ΣΗΓΑ Γύμναθλος αποχαιρέτησαν με βαθιά θλίψη τη 19χρονη Ασπασία Χατζηκλιμάνογλου, τη νεαρή αθλήτρια που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη τη Δευτέρα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εξέφρασε τη συγκίνησή της, αναφέροντας: «Καλό ταξίδι, Άσπα… Η αθλήτρια του συλλόγου ΣΗΓΑ Γύμναθλος, Ασπασία Χατζηκλιμάνογλου, έφυγε ξαφνικά και άδικα από τη ζωή, σε τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη. Την αποχαιρετούμε με αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για το ήθος, το χαμόγελο και την παρουσία της που άφησε το δικό της αποτύπωμα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, στα μέλη του συλλόγου και στους δικούς της ανθρώπους».

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης, παρουσία συγγενών, φίλων και συναθλητριών της. Όπως επιθυμούσε η οικογένειά της, οι περισσότεροι φορούσαν λευκά, τιμώντας τη μνήμη της.

Η Ασπασία, που υπήρξε πρωταθλήτρια του cheerleading, βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού σε μηχανή που οδηγούσε ένας 21χρονος. Ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα τον θάνατο και των δύο.

Το τραγικό δυστύχημα προκάλεσε κύμα συγκίνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με συναθλητές και φίλους της να εκφράζουν τον πόνο και την οργή τους για τον άδικο χαμό της.

Η νεαρή cheerleader χαρακτηριζόταν από τους προπονητές της ως «παιδί-φως», με έντονη αγωνιστικότητα και ήθος, στοιχεία που, όπως αναφέρει ο σύλλογός της, «θα μείνουν για πάντα ζωντανά στις καρδιές όσων τη γνώρισαν».

