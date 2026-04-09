Κακοποίηση βρέφους στην Ηλεία: Προσωρινά κρατούμενοι η μητέρα και ο σύντροφός της

Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση κακοποίησης του 10 μηνών βρέφους από τον Πύργο, όπου τόσο η μητέρα του παιδιού, όσο και ο σύντροφος της βρέθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος απο την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Αμφότεροι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με απόφαση της Ανακρίτριας και την σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού.

Η Εισαγγελέας που χειρίστηκε την συγκεκριμένη υπόθεση απήγγειλε κατηγορίες και στους δύο, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλαβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, αφού τα σημάδια στο βρέφος ηταν δεκάδες και εμφανέστατα, ενω την ίδια ώρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η υπόθεση στην Ηλεία

Όλα ξεκίνησαν στις 16 Μαρτίου όταν μία γυναίκα είδε την 18χρονη με το 10 μηνών κοριτσάκι της σε μία πλατεία, διαπιστώνοντας πως είχε ένα εμφανώς απεριποίητο τραύμα στο πόδι και κάλεσε την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προσήγαγαν την μητέρα και μετέφεραν το βρέφος στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχε τραύμα στο πόδι και εκτεταμένη μόλυνση, δεν ανέφεραν όμως κάτι για κακοποίηση.

Στο παιδί παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερη έως την εκδίκαση της υπόθεσής της.

Το παιδί στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας. Εκεί ο γιατρός που εξέτασε το βρέφος διαπίστωσε κάταγμα στο πόδι του παιδιού και εμφανείς κακώσεις και δερματικές αλλοιώσεις, που παρέπεμπαν σε κακοποίηση, όπως ανέφερε με κατάθεσή του χθες το απόγευμα στην Ασφάλεια Πατρών.

