Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή σφοδρή κακοκαιρία στους δρόμους της Αττικής με την Τροχαία να προχωράει στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Από το πρωί η κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά, ωστόσο κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική, παραμένουν κλειστοί.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της κακοκαιρίας έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί λόγω της κακοκαιρίας

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.

Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Η πρόγνωση καιρού για σήμερα, Πέμπτη

Στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και βόρεια ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία και τη Θράκη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο έως το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 8 με 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.