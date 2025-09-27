ΕΛΛΑΔΑ
Κακοκαιρία: Νέο μήνυμα 112 και αναβάθμιση δελτίου ΕΜΥ σε «Επικίνδυνα Καιρικά Φαινόμενα»

Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 σε δέκα περιοχές ενόψει ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων

Κακοκαιρία: Νέο μήνυμα 112 και αναβάθμιση δελτίου ΕΜΥ σε «Επικίνδυνα Καιρικά Φαινόμενα»
Φωτ: Eurokinissi
Σε επιφυλακή βρίσκονται Ιόνιο, Ήπειρος και Δυτική Πελοπόννησος, καθώς νέο μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/9) σε κατοίκους εννέα περιοχών, προειδοποιώντας για την κακοκαιρία και τα έντονα φαινόμενα που θα διαρκέσουν μέχρι το βράδυ της Κυριακής (28/9).

Το SMS καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών:

«Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή σας από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09/2025 έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 28/09/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Αναβαθμίζεται το δελτίο της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που είχε εκδοθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, αναβαθμίζεται πλέον σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου έως και το βράδυ της Κυριακής σε:

  • Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα,
  • Αιτωλοακαρνανία,
  • Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία,
  • Άρτα και Πρέβεζα.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία συστήνει σε όσους βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, να ελέγξουν λούκια και υδρορροές, να αποφεύγουν ρέματα και χειμάρρους, καθώς και υπαίθριες δραστηριότητες.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, οι πολίτες καλούνται να αναζητούν καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο, ενώ σε καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα συνιστάται αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι και απομάκρυνση από μεταλλικά αντικείμενα και υδάτινες μάζες σε εξωτερικούς χώρους.

Για συνεχή ενημέρωση, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες:

  • ΕΛ.ΑΣ. (www.astynomia.gr) – ενημέρωση για την κατάσταση του οδικού δικτύου
  • Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr)
  • ΕΜΥ (www.emy.gr) – τα νεότερα δελτία καιρού
