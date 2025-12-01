Κακοκαιρία Adel: Πάνω από 1.000 χιλιοστά βροχής έπεσαν στα Τζουμέρκα

Ποσότητες βροχής, που ξεπέρασαν τα 1.000 χιλιοστά, καταγράφηκαν στην ορεινή ζώνη των Τζουμέρκων μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel, που προκάλεσε προβλήματα στη δυτική Ελλάδα.

Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από τον εκτεταμένο δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), συμπέρασμα των οποίων ήταν ότι ο Νοέμβριος 2025 ήταν ένας από τους πιο υγρούς μήνες των τελευταίων ετών, με τη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα την Ήπειρο να δέχονται τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις.

Ειδικότερα, στον Καταρράκτη Άρτας, το συνολικό μηνιαίο ύψος βροχής έφτασε τα 1.055 χιλιοστά, παρά τις μικρές απώλειες στη μετάδοση δεδομένων.

Κακοκαιρία Adel: Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

Τα στοιχεία του METEO δείχνουν επίσης ότι:

4 σταθμοί ξεπέρασαν τα 800 χιλιοστά,

13 σταθμοί κατέγραψαν πάνω από 600 χιλιοστά,

33 σταθμοί πάνω από 400 χιλιοστά,

ενώ 283 σταθμοί εμφάνισαν ποσότητες μεγαλύτερες των 100 χιλιοστών (51% του δικτύου).

Οι τιμές που σημειώθηκαν σε Καταρράκτη και Λεπιανά Άρτας κατατάσσονται πλέον στα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής που έχει καταγράψει ποτέ το δίκτυο του meteo.gr / ΕΑΑ, από την ημέρα λειτουργίας του.

Όπως επισημαίνει το METEO, τα υψηλότερα μηνιαία ύψη βροχής συγκεντρώνονται σε τρεις περιόδους έντονων κακοκαιριών:

Φεβρουάριος 2019 (Χιόνη, Ωκεανίς)

Σεπτέμβριος 2023 (Daniel, Ηλίας)

Νοέμβριος 2025 (Adel)

