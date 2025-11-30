Κακοκαιρία Adel: Υποχωρούν τα έντονα φαινόμενα και ανεβαίνει η θερμοκρασία

Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα περιοριστούν σήμερα τα έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς η κακοκαιρία Adel υποχωρεί.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Κυριακή, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με βελτίωση το απόγευμα.

Στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη αναμένονται λίγες βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει βελτιωμένος καιρός.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 4 έως 16-17 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 15-16, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 15-17 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 19-21 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Ενισχυμένο δυτικό ρεύμα με εντάσεις έως 6 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στα δυτικά τμήματα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς.