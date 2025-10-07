ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός - Τσατραφύλλιας: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Το χαμηλό βαρομετρικό φέρνει έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες - «Αύριο οι πιο πολλές βροχές» εξηγεί ο γνωστός μετεωρολόγος

Φωτ. αρχείου κακοκαιρίας / Unsplash
Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα πλήθος περιοχών της χώρας, λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας που ξεκίνησε από το βράδυ της Κυριακής.

Σε νέα ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού το μεσημέρι της Τρίτης και ενώ έντονη βροχόπτωση σημειώνεται αυτή την ώρα στην Αττική, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί πως το χαμηλό βαρομετρικό βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι λόγω αυτού, βροχές και καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους τις επόμενες ώρες σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες , Θράκη και Δωδεκάνησα.

Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά προειδοποιεί, την Πέμπτη αναμένονται οι πιο πολλές βροχές.

«Στην Μαύρη θάλασσα αυτή τη στιγμή το χαμηλό. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες , τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Αύριο οι πιο πολλές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσουν», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του.

«Ευκαιρία για εξωτερικές δουλειές και βόλτες από την Πέμπτη και για 5-6 ημέρες αφού θα ανέβει η θερμοκρασία και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Τη Ζακέτα δεν την ξεχνάμε!», συμπληρώνει.

