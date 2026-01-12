Εικόνες από την ολόλευκη Πάρνηθα και τα πρώτα χιόνια της χρονιάς

Τα πρώτα χιόνια για την Αττική τη νέα χρονιά, «έπεσαν» στην Πάρνηθα.



Σημερινές εικόνες από το Καταφύγιο Μπάφι καταγράφουν εκδρομείς να απολαμβάνουν το κατάλευκο τοπίο, καθώς μέχρι και πριν από λίγη ώρα η χιονόστρωση δεν δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Ωστόσο, ειδικά οχήματα της Περιφέρειας βρίσκονται προληπτικά στο ύψος του τελεφερίκ που οδηγεί προς τις υψηλότερες ζώνες της Πάρνηθας, ώστε να επέμβουν άμεσα, εάν χρειαστεί.



Η θερμοκρασία στο καταφύγιο έφθασε τους -3 βαθμούς Κελσίου, με το τοπίο να μοιάζει ολόλευκο.



Χωρίς να έχουν προκύψει προβλήματα στη μεταφορά από και προς την Πάρνηθα, οικογένειες με μικρά παιδιά και επισκέπτες κάθε ηλικίας εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για μια χειμωνιάτικη εξόρμηση, απολαμβάνοντας το πρώτο χιόνι της χρονιάς στην Αττική.



Στους -3 έφθασε ο υδράργυρος στο καταφύγιο Μπάφι / Φωτ.: Eurokinissi

Χωρίς προβλήματα για τους εκδρομείς η χιονόπτωση στην Πάρνηθα / Φωτ.: Eurokinissi

Σε επιφυλακή η Περιφέρεια με οχήματα στο ύψος του τελεφερίκ / Φωτογραφία από τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα / Eurokinissi

Οικογένειες με παιδιά απολαμβάνουν το ολόλευκο τοπίο στην Πάρνηθα / Φωτ.: Eurokinissi

Χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα, με χιονοπτώσεις και στην Αττική / Φωτ.: Eurokinissi

Χιόνι καλύπτει τα δέντρα στην Πάρνηθα / Φωτ.: Eurokinissi

Απαραίτητες οι αλυσίδες ή οποιοδήποτε αντιολισθητικό μέσο προβλέεπι ο ΚΟΚ, εν μέσω χιονοπτώσεων και παγετού / Φωτ.: Eurokinissi