Εικόνες από την ολόλευκη Πάρνηθα και τα πρώτα χιόνια της χρονιάς

ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΒΟΛΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΠΑΦΙ

The LiFO team
ΧΙΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑ
Τα πρώτα χιόνια για φέτος στην Πάρνηθα / Φωτ.: Eurokinissi
Τα πρώτα χιόνια για την Αττική τη νέα χρονιά, «έπεσαν» στην Πάρνηθα.

Σημερινές εικόνες από το Καταφύγιο Μπάφι καταγράφουν εκδρομείς να απολαμβάνουν το κατάλευκο τοπίο, καθώς μέχρι και πριν από λίγη ώρα η χιονόστρωση δεν δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Ωστόσο, ειδικά οχήματα της Περιφέρειας βρίσκονται προληπτικά στο ύψος του τελεφερίκ που οδηγεί προς τις υψηλότερες ζώνες της Πάρνηθας, ώστε να επέμβουν άμεσα, εάν χρειαστεί.

Η θερμοκρασία στο καταφύγιο έφθασε τους -3 βαθμούς Κελσίου, με το τοπίο να μοιάζει ολόλευκο.

Χωρίς να έχουν προκύψει προβλήματα στη μεταφορά από και προς την Πάρνηθα, οικογένειες με μικρά παιδιά και επισκέπτες κάθε ηλικίας εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για μια χειμωνιάτικη εξόρμηση, απολαμβάνοντας το πρώτο χιόνι της χρονιάς στην Αττική.
 

Στα λευκά η Πάρνηθα: Εικόνες από την πρώτη χιονόπτωση της νέας χρονιάς στην Αττική
Στους -3 έφθασε ο υδράργυρος στο καταφύγιο Μπάφι / Φωτ.: Eurokinissi
Στα λευκά η Πάρνηθα: Εικόνες από την πρώτη χιονόπτωση της νέας χρονιάς στην Αττική
Χωρίς προβλήματα για τους εκδρομείς η χιονόπτωση στην Πάρνηθα / Φωτ.: Eurokinissi
Στα λευκά η Πάρνηθα: Εικόνες από την πρώτη χιονόπτωση της νέας χρονιάς στην Αττική
Σε επιφυλακή η Περιφέρεια με οχήματα στο ύψος του τελεφερίκ / Φωτογραφία από τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα / Eurokinissi
Στα λευκά η Πάρνηθα: Εικόνες από την πρώτη χιονόπτωση της νέας χρονιάς στην Αττική
Οικογένειες με παιδιά απολαμβάνουν το ολόλευκο τοπίο στην Πάρνηθα / Φωτ.: Eurokinissi
Στα λευκά η Πάρνηθα: Εικόνες από την πρώτη χιονόπτωση της νέας χρονιάς στην Αττική
Χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα, με χιονοπτώσεις και στην Αττική / Φωτ.: Eurokinissi
Στα λευκά η Πάρνηθα: Εικόνες από την πρώτη χιονόπτωση της νέας χρονιάς στην Αττική
Χιόνι καλύπτει τα δέντρα στην Πάρνηθα / Φωτ.: Eurokinissi
Στα λευκά η Πάρνηθα: Εικόνες από την πρώτη χιονόπτωση της νέας χρονιάς στην Αττική
Απαραίτητες οι αλυσίδες ή οποιοδήποτε αντιολισθητικό μέσο προβλέεπι ο ΚΟΚ, εν μέσω χιονοπτώσεων και παγετού / Φωτ.: Eurokinissi
Στα λευκά η Πάρνηθα: Εικόνες από την πρώτη χιονόπτωση της νέας χρονιάς στην Αττική
Φωτ.: Eurokinissi
 
Ελλάδα

