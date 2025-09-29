Μαρουσάκης: Με άστατο καιρό ξεκινά η εβδομάδα - Έρχονται εντονότερα και πιο εκτεταμένα φαινόμενα

Η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου συνεχίζεται και τη νέα εβδομάδα, με τα φαινόμενα να γίνονται εντονότερα τις επόμενες ημέρες.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη σημερινή πρόγνωση του για τον καιρό, αναφέρει πως εντός των επόμενων εικοσιτετράωρων αναμένονται εντονότερα και πιο εκτεταμένα φαινόμενα, όπως βροχές και καταιγίδες, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, στην ανάρτησή του στα social media, ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί πως η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά.

«Με άστατο καιρό ξεκινά η νέα μας εβδομάδα για να οδηγηθούμε σταδιακά σε περισσότερα, εντονότερα και πιο εκτεταμένα φαινόμενα (βροχές - καταιγίδες) από την Τετάρτη το απόγευμα και στη συνέχεια», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Ταυτόχρονα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με τους ανέμους να ενισχύονται σημαντικά σε ξηρά και θάλασσα», καταλήγει.