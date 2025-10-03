Καιρός - Μαρουσάκης: Νέο κύμα κακοκαιρίας θα «σαρώσει» τη χώρα από Δευτέρα

Επιμένει ο έντονα άστατος καιρός και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο το «κύμα» της κακοκαιρίας αρχίζει και εκτονώνεται προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη. «Μπαίνει ο δυτικός βορειοδυτικός άνεμος και ο καιρός θα βελτιωθεί», ενημερώνει και προσθέτει, πως παρά την βελτίωση του καιρού το Σάββατο και την Κυριακή, από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, τα έντονα φαινόμενα φαίνεται να επιστρέφουν.

«Από την Κυριακή το βράδυ και από τη θάλασσα της Αδριατικής θα δούμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα γίνει αισθητό από δευτέρα προς τρίτη. Θα δώσει πάλι ανάλογα φαινόμενα, βροχές, τοπικές καταιγίδες και στον Νομό Αττικής. Θα "σαρώσει" τη χώρα από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά, από Δευτέρα έως Τετάρτη», τόνισε στην εκτίμησή του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Στο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για τη Δευτέρα αναφέρεται: «Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή».

Ο καιρός σήμερα - Έντονα φαινόμενα και πτώση της θερμοκρασίας

Όσο για την κακοκαιρία σήμερα, τα φαινόμενα επηρεάζουν περισσότερο τα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα (μέχρι και την Αττική), την Εύβοια, τις Σποράδες, τα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι επίσης άστατος, με τοπικά φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, κυμαινόμενη στη βόρεια Ελλάδα από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

«Ο υδράργυρος πέφτει αρκετά, θα κάνει ψύχρα, έως και παγωνιά», τόνισε ο μετεωρολόγος του Mega για τις ορεινές περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη η Παρασκευή ξεκίνησε με ένα παροδικό πέρασμα τοπικών βροχών και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Από το Σάββατο τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σημαντικά και την Κυριακή ο καιρός θα είναι αρκετά βελτιωμένος, με χαμηλές όμως θερμοκρασίες.