Καιρός - Μαρουσάκης: «Βρισκόμαστε σε μια συνεχή ροή κακοκαιριών» - Πότε εντείνονται τα φαινόμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας, με τις πρώτες βροχοπτώσεις να σημειώνονται δυτικά και νότια.

Από σήμερα το απόγευμα και έπειτα, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, επηρεάζοντας σημαντικά τον καιρό της Τσικνοπέμπτης.

Όπως σημειώνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, «βρισκόμαστε σε μια συνεχή ροή κακοκαιριών, βαρομετρικών χαμηλών», εξηγώντας, πως τα φαινόμενα Θα ξεκινήσουν σήμερα, ο καιρός θα βελτιωθεί προς το μεσημέρι και η κακοκαιρία θα ξεκινήσει πάλι το βράδυ.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, ενημερώνει για διαστήματα νεφώσεων σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές κυρίως στα νότια, στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, αλλά και στη Δυτική Ελλάδα και το νότιο Ιόνιο. Προχωρώντας μέχρι τις βραδινές ώρες, τα φαινόμενα θα εντείνονται. Από το βράδυ και έπειτα, αναμένονται βροχές και καταιγίδες μεγαλύτερης έντασης, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, με την επιδείνωση να επεκτείνεται σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα λόγω προσέγγισης βαρομετρικού χαμηλού.

Από το βράδυ και μετά, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά του κεντρικού ορεινού κορμού, κυρίως σε Ήπειρο και Στερεά Ελλάδα.

Μέγιστες τιμές θερμοκρασίες θα είναι οι 12–14 βαθμοί στα βόρεια, οι 15–17 και τοπικά 18 βαθμοί στις περισσότερες περιοχές και έως 18 βαθμοί στην Κρήτη.

Για την Αττική οι μετεωρολόγοι περιμένουν παροδικές νεφώσεις, με βροχές κυρίως τις βραδινές ώρες και τη θερμοκρασία να φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές από αργά το απόγευμα, ασθενείς άνεμοι και μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 13 βαθμούς.

Ο καιρός την Τσικνοπέμπτη

Την Τσικνοπέμπτη, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι άστατος, με βροχοπτώσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα από το πρωί. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Θα υπάρξει πρόσκαιρο διάλειμμα κυρίως στα κεντρικά τμήματα της χώρας. Ωστόσο, από το απόγευμα και το βράδυ νέα διαταραχή από τα δυτικά θα φέρει εκ νέου βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Καιρός: Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρθηκε σε «τρία βαρομετρικά χαμηλά μέχρι την Κυριακή».

Αναλυτικά, στη νέα του ανάρτηση, ο Γ. Τσατραφύλλιας έγραψε:

«Καλό μεσημέρι!

Τρεις ατμοσφαιρικές διαταραχές θα μας απασχολήσουν μέχρι την Κυριακή :

Τετάρτη βράδυ-Πέμπτη μεσημέρι

Πέμπτη μεσημέρι - Παρασκευή

Σάββατο μεσημέρι -Κυριακή

Και οι τρεις διαταραχές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά:

βροχές-καταιγίδες

χαλαζοπτώσεις

κεραυνική δραστηριότητα

θυελλώδεις νοτιάδες.

Η τρίτη διαταραχή δείχνει πιο εξασθενημένη.

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, τη νότια Κρήτη, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Τετάρτη βράδυ και Τσικνοπέμπτη βράδυ τα περισσότερα φαινόμενα στην Αττική.

Την Τσικνοπέμπτη ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος αλλά αν θέλετε να ψήσετε προτιμήστε μεσημεριανές ώρες που θα εκδηλωθούν τα λιγότερα φαινόμενα. Αύριο θα σας πω περισσότερα».



