Καιρός - Καλλιάνος: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, σε νεότερη πρόγνωσή του για τον καιρό, ανέφερε πως την Τρίτη (17/2) αναμένονται ισχυρά, αλλά σύντομα, σε διάρκεια, καιρικά φαινόμενα τα οποία θα επηρεάσουν πληγείσες περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Στη σχετική του ανάρτηση, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει πως το σύστημα συνδέεται με βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική που θα κινηθεί ανατολικά-νοτιοανατολικά, με τοπικά υψηλούς ρυθμούς βροχής (rain rates).

Μέ χάρτες, μάλιστα, ο Γιάννης Καλλιάνος διευκρινίζει πως τα πιο επίμονα/ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να εντοπιστούν στις εξής περιοχές:

Τμήματα των Επτανήσων

Ήπειρο

Δυτική Στερεά

Δυτική, Κεντρική και Νότια Πελοπόννησο

Κύθηρα

Δυτική και Νότια Κρήτη (κυρίως νοτιοδυτικά)

Θράκη

Βορειοανατολικό & ανατολικό Αιγαίο έως Δωδεκάνησα

Πιθανώς και τμήματα των νότιων Κυκλάδων

Καιρός - Καλλιάνος: Η ανάρτησή του για την κακοκαιρία

«Την Τρίτη έρχεται κακοκαιρία Express αλλά με τοπικά υψηλά Rain Rates σε ήδη κορεσμένα εδάφη»

Η Τρίτη 17 Φεβρουαρίου θα χαρακτηρίζεται από ένα γρήγορο αλλά δυναμικό σύστημα. Πρόκειται για κακοκαιρία express ως προς τη διάρκεια, όχι όμως απαραίτητα ως προς την ένταση σε τοπική κλίμακα.

Το αίτιο θα είναι ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην περιοχή της Αδριατικής και θα κινηθεί ανατολικά - νοτιοανατολικά, προσεγγίζοντας και διασχίζοντας τις Βόρειες περιοχές της χώρας μας μέσα σε περίπου 24-36 ώρες.

Η πίεση στο κέντρο του χαμηλού εκτιμάται κοντά στα 995 hPa, με πιθανή περαιτέρω εμβάθυνση ακόμη και στα 992–991 hPa κατά τη διέλευση.

Η κυκλοφορία των ανέμων θα είναι αντίθετη από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού, ένδειξη ότι το κέντρο του χαμηλού θα βρίσκεται στον Ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για κλασικό μηχανισμό δυναμικής σύγκλισης και έντονης ανοδικής κίνησης, που ευνοεί ανάπτυξη κατακόρυφων νεφικών μαζών.

Κατά τη διάρκεια της Τρίτης, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως τα πιο επίμονα και δυνητικά ισχυρά φαινόμενα θα εντοπίζονται :

Σε τμήματα των Επτανήσων

Στην Ήπειρο

Στη Δυτική Στερεά

Στην Δυτική, Κεντρική και Νότια Πελοπόννησο

Στα Κύθηρα

Στη Δυτική και Νότια Κρήτη (κυρίως στη νοτιοδυτική)

Στη Θράκη

Στο βορειοανατολικό και ανατολικό Αιγαίο έως και τα Δωδεκάνησα

Πιθανώς και σε τμήματα των νοτίων Κυκλάδων

Σε επιμέρους υποπεριοχές (π.χ. Νοτιοδυτική Πελοπόννησος, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Νοτιοδυτική Κρήτη) τα φαινόμενα μπορεί να παρουσιάσουν ακόμα μεγαλύτερη ραγδαιότητα.

Επαναλαμβάνω τη χρωματική κλίμακα υετού (βροχή ή όπου υπάρξει χιόνι) στους χάρτες (meteoam.it) :

Ανοιχτό & σκούρο Πράσινο : Ασθενούς έως και μέτριας έντασης τοπικές βροχές.

Ανοιχτό & σκούρο Μπλε : Κατά περιόδους ισχυρές έως και γενικευμένες βροχές, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Ανοιχτό & σκούρο Κόκκινο : Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας.

Επομένως, χωρικά, πρόκειται για υψηλά rain rates, όχι απαραίτητα για τεράστια ημερήσια ύψη. Τοπικά όμως θα ξεπεραστούν και τα 70-80 mm.

Άνεμοι την Τρίτη :

Ιόνιο: βορειοδυτικοί 6–8 μποφόρ.

Κεντρικό & νότιο Αιγαίο : Δυτικοί - Νοτιοδυτικοί 6–8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Βόρειο Αιγαίο : Νότιοι - Νοτιοδυτικοί 5–7 μποφόρ.

Θερμοκρασία - Χιονοπτώσεις