Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Νέα κακοκαιρία επισκέπτεται τη χώρα μας σήμερα, Δευτέρα, φέρνοντας βροχές, κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Πιο συγκεκριμένα, τα φαινόμενα θα είναι έντονα μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά, από το πρωί στην ανατολική Μακεδονία, από το πρωί έως τις μεσημβρινές ώρες στην Αττική, από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της) και πρόσκαιρα στη Θράκη και από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πιθανώς 9 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της με εξαίρεση το ανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και πρόσκαιρα στη Θράκη θα είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Το βράδυ στα βόρεια τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια μέχρι το μεσημέρι. Χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της) θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα θα ειναι κατά τόπους ισχυρά.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, οι οποίες από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου

Θεσσαλονίκη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.