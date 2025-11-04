Καιρός: Γιατί καθυστέρησαν οι καταιγίδες και οι ισχυρές βροχοπτώσεις που προανήγγειλαν οι μετεωρολόγοι

Η επιδείνωση του καιρού, που αναμένεται να επηρεάσει και την Αττική, καθυστέρησε να εμφανιστεί, χωρίς, ωστόσο, αυτό να σημαίνει ότι οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις ήταν λανθασμένες.

Ο Γιάννης Καλλιάνος εξήγησε το απόγευμα της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, πως το γεγονός ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες δεν σημειώθηκαν τις ώρες που εκτίμησαν οι μετεωρολόγοι, δεν σημαίνει ότι «έπεσαν έξω τα στοιχεία».

Αρχικά, ο μετεωρολόγος του Mega, εξήγησε, ότι υπάρχει μια περιοχή που θα επηρεαστεί μέσα στη νύχτα, στο ανατολικό κομμάτι της Θεσσαλίας, τη Μαγνησία, τα βόρεια τμήματα της Εύβοιας και τις Σποράδες. Όπως ανέφερε για το συγκεκριμένο σημείο: «Αυτό το κομμάτι θα δώσει πολλά χιλιοστά βροχής».

«Μέσα στη νύχτα θα έχουμε εκεί πολύ δυνατές βροχές και καταιγίδες και, επαναλαμβάνω, φαινόταν με τα προτελευταία προγνωστικά στοιχεία ότι θα έρθει πιο γρήγορα. Δεν είναι ότι έχουν πέσει έξω τα στοιχεία, απλώς αργοπορεί το σύστημα - είναι θέμα έντασης ανέμων», εξήγησε ο μετεωρολόγος.

Για την Αττική, σημείωσε πως θα υπάρξουν βροχοπτώσεις πιο δυνατές από τις προηγούμενες ώρες και φαίνεται ότι θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από αύριο, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο «ναι μεν θα έχουμε βροχές και καταιγίδες από την Πελοπόννησο και νοτιότερα, μέχρι και την Κρήτη, αλλά τα φαινόμενα θα είναι πολύ πιο εξασθενημένα».

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έγραψε: «Φυσιολογικά για την εποχή "καρεκλοπόδαρα" τις επόμενες ώρες σε Χαλκιδική, Σποράδες, βόρειο Αιγαίο , Μαγνησία, Εύβοια , Αργολίδα και Αττική! Τα φαινόμενα στις παραπάνω περιοχές κατά διαστήματα θα συνεχιστούν και τη νύχτα».

Καιρός: Η επικαιροποίηση του δελτίου επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Μερικές ώρες πριν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έως και το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου.



Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά τόπους στην Αττική, τη Χαλκιδική, τη Λήμνο, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την κεντρική και βόρεια Εύβοια.



Πιο συγκεκριμένα:

Χαλκιδική και Λήμνος: Ισχυρά φαινόμενα έως αργά τη νύχτα της Τρίτης.

Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία): Από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ανατολική Στερεά και Αττική: Από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης έως τις βραδινές ώρες.

Κεντρική και βόρεια Εύβοια: Από το πρωί έως το βράδυ της Τετάρτης.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι, αν και δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο δελτίο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω της διάρκειας και της έντασης των φαινομένων.