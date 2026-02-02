Καιρός: Έρχονται δύο διαδοχικές διαταραχές – Πού αναμένονται οι περισσότερες βροχές

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές που θα επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τον καιρό να επιφυλάσσει βροχές, καταιγίδες, λασποβροχές και ενισχυμένους νοτιάδες.

Σε ανάρτησή του, δίνει το χρονικό πλαίσιο των φαινομένων και ξεκαθαρίζει ότι δεν αναμένεται ψυχρή εισβολή, ενώ επισημαίνει ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Συγκεκριμένα, έγραψε στην ανάρτησή του:

«Έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες...

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα!

Δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές Τετάρτη-Παρασκευή και Κυριακή-Δευτέρα θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα.

Προς το παρόν η πρώτη φαίνεται μέτριας έντασης και η δεύτερη αξιόλογης.

Και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα. Τουναντίον, οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Έτσι, η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα».

Καιρός: Η εκτίμηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Νωρίτερα, στον προσωπικό του ιστότοπο, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος ενημέρωσε για νέα επιδείνωση του καιρού από την Τετάρτη, καθώς, όπως επισημαίνει, έρχεται νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη δυτική Μεσόγειο προς την περιοχή μας, το οποίο θα αρχίσει από το απόγευμα να επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες αρκετές περιοχές.

«Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), οι υψηλές πιέσεις της κεντρικής Μεσογείου θα επεκταθούν προς την περιοχή μας, με αποτέλεσμα την απουσία βροχών σχεδόν σε όλη τη χώρα, την επικράτηση γενικά ασθενών ανέμων και τον σχηματισμό ομιχλών το πρωί, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία στα βόρεια δύσκολα θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς, αλλά στα νότια θα φθάσει τους 18 βαθμούς», αναφέρει αρχικά.

«Σημειώνεται ότι νωρίς το πρωί κατά τόπους στη βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Θράκη θα σημειωθεί παγετός. Την Τετάρτη (4/2), ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από τη δυτική Μεσόγειο προς την περιοχή μας θα αρχίσει από το απόγευμα να επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα», συνεχίζει.

«Τοπικές βροχές αναμένεται να σημειωθούν και στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν-ΝΑ με ένταση έως τα 8 μποφόρ (Β. Ιόνιο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της. Την Πέμπτη (5/2), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα».

«Οι άνεμοι σταδιακά, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, θα στραφούν σε Δ-ΝΔ με ένταση 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή, πρόσκαιρη πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Την Παρασκευή και το Σάββατο (6 & 7/2), ο καιρός θα είναι ήπιος, με τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και το Α. Αιγαίο, κυρίως την Παρασκευή. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην κεντρική και τη νότια χώρα», καταλήγει.

