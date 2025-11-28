ΗΣΑΠ: Ακινητοποιημένος συρμός μεταξύ Καλλιθέας και Ταύρου – Δύο άτομα έπεσαν στις ράγες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στη γραμμή 1 του μετρό, όταν συρμός του ΗΣΑΠ ακινητοποιήθηκε μεταξύ Καλλιθέας και Ταύρου, μετά την πτώση δύο ατόμων στις ράγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν ενεργοποίησε άμεσα το πρωτόκολλο ασφαλείας, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία και να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Αστυνομία, πυροσβεστική και προσωπικό της ΣΤΑΣΥ έφτασαν στο σημείο για να διερευνήσουν τις συνθήκες της πτώσης και να απομακρύνουν με ασφάλεια τους δύο ανθρώπους. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους ούτε για το τι προηγήθηκε του συμβάντος.

Η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαθίσταται σταδιακά, με τις Αρχές να ζητούν από τους επιβάτες κατανόηση λόγω των καθυστερήσεων.