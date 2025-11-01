Ηράκλειο Κρήτης: Ο νεκρός γιος βρέθηκε με νάιλον σακούλα στο κεφάλι - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά σύμφωνα με τις Αρχές, για την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης.

Λίγο μετά τις 20:00 η Πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Χαλεπάς στο Μασταμπά Ηρακλείου.

Τότε, οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της, εντόπισαν στο εσωτερικό του δύο απανθρακωμένες σορούς, μίας 90χρονης μητέρας και ενός εκ των δύο γιων της, που έμεναν μαζί της στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πυροσβέστες συγκεκριμένα, είδαν σε ένα κρεβάτι απανθρακωμένη τη σορό του 60χρονου γιου με μια νάιλον σακούλα στο κεφάλι και λίγα μέτρα από αυτό το πτώμα της μητέρας του.

Ο δεύτερος γιος, ηλικίας 55 χρονών, κατά τις ίδιες πληροφορίες είχε βγει στο μπαλκόνι λόγω της φωτιάς και απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες οι οποίοι τον κατέβασαν στο δρόμο.

Facebook Twitter Φωτ. έξω από το σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο Κρήτης / EUROKINISSI

Όμως εκείνος διέφυγε της προσοχής τους, μετέβη στη διπλανή πολυκατοικία όπου έχει διαμέρισμα, ανέβηκε στην ταράτσα και έπεσε στο κενό. Ο 55χρονος αφού έπεσε πρώτα σε μια τέντα, κατέληξε σε μια μεταλλική επιφάνεια. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με αναπνευστικά και ορθοπεδικά προβλήματα.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά, ενώ φως αναμένεται να ρίξει στην υπόθεση η κατάθεση του 55χρονου.