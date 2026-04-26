Ικαρία: Άνδρας ανασύρθηκε από δύσβατη περιοχή χωρίς τις αισθήσεις του

Επιχείρηση ανάσυρσης στήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/04) στην Ικαρία, έπειτα από τον εντοπισμό άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του σε δυσπρόσιτο σημείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά πυροσβέστες, ενώ κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Για την ώρα δεν είναι γνωστές οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες, ο άνδρας κατέληξε στο εν λόγω σημείο, ούτε για την ακριβή εικόνα της υγείας του.