Μαρέβα Μητσοτάκη: Εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό» μετά το χειρουργείο για ειλεό

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη πήρε σήμερα εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», μετά το χειρουργείο για ειλεό.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Λάρισα, είχε εισαχθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο λόγω έντονων πόνων στην κοιλιά.

Έπειτα, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση για ειλεό, παραμένοντας ωστόσο στο νοσοκομείο μέχρι να αναρρώσει.

Σήμερα ωστόσο, μετά από οκτώ ημέρες νοσηλείας, σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, πήρε εξιτήριο και πορεία της υγείας της μετά το χειρουργείο είναι άριστη.

«Σήμερα η κα Μαρέβα Γκραμπόσφκι - Μητσοτάκη, έλαβε εξιτήριο από το ΓΝΑ “Ευαγγελισμός” και η μετεγχειρητική της πορεία κρίνεται άριστη», αναφέρει χαρακτηριστικά.