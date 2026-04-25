Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στο κελί τους στην Αγυιά Χανίων

Φωτιά έβαλαν τέσσερις κρατούμενοι στο κελί που διαμένουν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 στην Αγυιά Χανίων, σημειώθηκε την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς κρατούμενους, οι οποίοι σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από τον διευθυντή του Καταστήματος Χαράλαμπο Κιομουρτζή, στις 9:00 το βράδυ χθες Παρασκευή αιτήθηκαν να μεταφερθούν σε άλλη πτέρυγα, λόγω προβλημάτων και προστριβών που είχαν με συγκρατούμενους στην ίδια ακτίνα κελιών.

Επειδή ήταν η ώρα της καταμέτρησης κρατουμένων, οι υπεύθυνοι σωφρονιστικοί τους είπαν πως θα εξετάσουν το αίτημα μετά την καταμέτρηση.

Η φωτιά στις φυλακές στην Αγυιά Χανίων

Οι τέσσερις κρατούμενοι ως αντίδραση και ενώ βρισκόταν εντός του κελιού, έβαλαν φωτιά σε ένα από τα στρώματα. Οι καπνοί δημιούργησαν αποπνικτική ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα.

Τέσσερις σωφρονιστικοί υπάλληλοι άνοιξαν το κελί, έβγαλαν εκτός τους κρατουμένους και με πυροσβεστήρες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, η οποία είχε ήδη εξαπλωθεί.

Οι τέσσερις κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στις 11:30 το βράδυ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων όπου δέχτηκαν τις ιατρικές υπηρεσίες και σήμερα επέστρεψαν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης.

Τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι που έσβησαν τη φωτιά, μεταφέρθηκαν, επίσης, στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού, από όπου μετά από λίγες ώρες πήραν εξιτήριο. Στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης έφτασε και δύναμη της Πυροσβεστικής όμως δεν χρειάστηκε να επέμβει. Ανακριτικοί υπάλληλοι της Π.Υ. έλαβαν καταθέσεις για την φωτιά που εκδηλώθηκε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

