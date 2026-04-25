Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Άνδρας απειλούσε με όπλο και συνελήφθη

Αναστάτωση σημειώθηκε σήμερα το πρωί του Σαββάτου (25/04) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν άνδρας έβγαλε αεροβόλο όπλο και άρχισε να απειλεί κόσμο στον προαύλιο χώρο έξω από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 11:40.

Με βάση όσα έγιναν γνωστά, ο άνδρας είχε φτάσει στο νοσοκομείο Νίκαιας, έφυγε και επέστρεψε εμφανώς εκνευρισμένος.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες άρχισε να κινείται νευρικά κοντά στην είσοδο έχοντας στο χέρι του το όπλο.

Το προσωπικό ασφαλείας αντιλήφθηκε ότι η συμπεριφορά του ήταν ύποπτη και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο κατέφθασαν αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να πείσουν τον άνδρα να αφήσει το όπλο, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Όπως διαπιστώθηκε το όπλο που είχε στην κατοχή του δεν ήταν κανονικό αλλά αντίγραφο, δηλαδή ρέπλικα.