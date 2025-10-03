ΕΛΛΑΔΑ
Ιερά Οδός: Οδηγός τραυμάτισε με κατσαβίδι μοτοσικλετιστή

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στον δράστη

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Σοβαρό επεισόδιο, μεταξύ δύο οδηγών, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την Λ. Κηφισού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε ερυθρό σηματοδότη με αποτέλεσμα ο οδηγός μιας μοτοσικλέτας να του επιτεθεί φραστικά.

Έπειτα, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ,ο οδηγός του ΙΧ κατέβηκε, πλησίασε τον μοτοσικλετιστή και τον τραυμάτισε στο αριστερό μάτι με ένα κατσαβίδι.

Στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου νοσηλεύεται, ενώ η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

