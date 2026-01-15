Η φρεγάτα «Κίμων» στην Ελλάδα - Τα χαρακτηριστικά της

Παρουσία σύσσωμης της πολιτειακής, στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας, η πρώτη φρεγάτα Belharra, που φέρει το όνομα «Κίμων», με κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη, έφτασε στην Ελλάδα και στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Το «παρών» στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας Belharra στην Ελλάδα, δίνουν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Την ίδια ώρα, όσον αφορά στην τελετή, πραγματοποιήθηκε απόδοση τιμών, με τη συμμετοχή του θωρηκτού «Αβέρωφ», της τριήρους «Ολυμπίας» και έξι πλοίων του ελληνικού στόλου, ένα «σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα».

Παράλληλα, από αέρος συμμετέχουν στην τελετή, τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Φρεγάτα «Κίμων»: Τα χαρακτηριστικά της

Η φρεγάτα «Κίμων» ξεκίνησε τον πλου της από τη Βρέστη όπου ενσωματώθηκε ο οπλισμός της. Φέρει αντιαεροπορικούς πυραύλους ASTER 30, πυραύλους κατά πλοίων EXOCET BLOCK 3c, τορπίλες MU90, πυρομαχικά των 76/62 χιλιοστών για διαφορετικές αποστολές το καθένα, πυραύλους RAM για εγγύς προστασία και πυροβόλα lionfish των 20 χιλιοστών.

Στα χαρακτηριστικά υπεροχής, οι αισθητήρες και τα συστήματα ραντάρ SeaFire 500 και AESA, τα οποία, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, προσδίδουν πλεονέκτημα στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Φ/Γ «Κίμων», με την ικανότητα επιτήρησης, εναέριου χώρου σχεδόν 500 χλμ από το σημείο πλεύσης, με ταυτόχρονη παρακολούθηση, περισσότερων από 80 ενεργών στόχων.

Σε ό,τι αφορά στο γιατί επιλέχθηκαν το θωρηκτό Αβέρωβ και η τριήρης «Ολυμπιάς» για την υποδοχή, πρόκειται για τις τρεις ιστορικές ανάστροφες πλώρες του Πολεμικού Ναυτικού. Τα τρία μοναδικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού φέρουν πλώρη η οποία έχει ανάποδη κλίση σε σχέση με τη συντριπτική πλειοψηφία των πλοίων.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι είπε για τη φρεγάτα «Κίμων»

«Οι λίγοι που βρεθήκαμε σήμερα στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του Κίμωνα, αλλά και οι πάρα πολλοί που παρακολούθησαν αυτές τις εικόνες από τους δέκτες της τηλεόρασης. Πιστεύω ότι όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μια αίσθηση ανάτασης για την έλευση του Κίμωνα και την επίσημη ένταξη του στο Πολεμικό μας Ναυτικό.

Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου, έχουμε μιλήσει πολύ. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και ως προς τα μέσα που διαθέτουν, αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά και εμένα ως Πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Καλοτάξιδος ο Κίμωνας και με το καλό να υποδεχτούμε και τις τρείς ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών».

