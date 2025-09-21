ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Καθυστέρηση απόπλου πλοίου μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι της Χίου, όταν το φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης», με σημαία Κύπρου, καθυστέρησε τον απόπλου του έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς και μετέφερε 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, 48 φορτηγά, 10 Ι.Χ. αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα. Όλοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, ενώ το λιμάνι τέθηκε σε επιφυλακή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία πραγματοποίησαν ελέγχους για να διερευνήσουν την καταγγελία.

