Χαλκιδική: Υπό έλεγχο η φωτιά στο ελαιοτριβείο

Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν λάβει μήνυμα του 112 για να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Υπό έλεγχο τέθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, η φωτιά που ξέσπασε σε αύλειο και σε στεγασμένο χώρο ελαιοτριβείου στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι έλαβαν ειδοποίηση από το «112» στα κινητά τους για να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των επικίνδυνων καπνών.

Εικόνα από τις πρώτες ώρες της φωτιάς/Φωτογραφία: Facebook

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες  με 15 οχήματα καθώς και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. 

