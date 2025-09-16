Χαλκιδική: Λύκος επιτέθηκε σε 5χρονη που έπαιζε στην παραλία

Επίθεση από λύκο δέχθηκε μια 5χρονη, στην παραλία του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπως κατήγγειλε η μητέρα της.

Σύμφωνα με τη μητέρα του παιδιού, που είχε έρθει για διακοπές στη χώρα από τη Σερβία, ο λύκος κατάφερε δαγκώματα και εκδορές στην πλάτη του παιδιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, λίγο πριν τις 8.00 το πρωί όταν το παιδί μαζί με την οικογένειά του βρίσκονταν στην παραλία, στο Νέο Μαρμαρά.

Επίθεση λύκου σε παιδί στη Χαλκιδική: Πώς έγινε

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, το κορίτσι έπαιζε αμέριμνο στην παραλία, όταν εμφανίστηκε ο λύκος και της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς τη στην πλάτη και γρατζουνώντας το κορίτσι στην κοιλιά και το πόδι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Χρειάστηκε αρχικά να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Νικολάου και εν συνεχεία, προληπτικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου για περαιτέρω εξετάσεις.

Το παιδί έλαβε εξιτήριο και σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

Σημειώνεται πως γύρω από την περιοχή, στον Νέο Μαρμαρά, έχουν τοποθετηθεί κάμερες, προκειμένου να εντοπιστεί ο λύκος και να παρατηρηθεί η δραστηριότητα και συμπεριφορά του.