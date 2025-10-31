ΕΛΛΑΔΑ
Συνελήφθη γνωστός τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ στο Δημόσιο

Εις βάρος του υπήρχε σχετική δικαστική απόφαση και συνελήφθη

LifO Newsroom
Συνελήφθη γνωστός τηλεοπτικός σεφ για χρέη στο Δημόσιο.

Πρόκειται για σεφ με πολυετή τηλεοπτική καριέρα και διεθνείς διακρίσεις που διατηρούσε επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, ωστόσο δεν απέδωσε ΦΠΑ στο Δημόσιο, το ύψος του οποίου φέρεται να φθάνει τα 350.000 ευρώ. 

Τα έσοδα από την επιχείρηση εκτιμάται πως ξεπέρασαν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Για φοροδιαφυγή άνω των 350.000 ευρώ κατηγορείται ο σεφ

Ο 58χρονος σεφ κατηγορείται για φοροδιαφυγή άνω των 350.000 ευρώ και συνελήφθη στην Κηφισιά το απόγευμα της 30ής Οκτωβρίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ. 

Ο σεφ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για την εκτέλεση της ποινής του. Εις βάρος του υπήρχε σχετική δικαστική απόφαση και συνελήφθη ενώ κινδυνεύει ακόμη και με φυλάκιση.

Να σημειωθεί πως τα προηγούμενα χρόνια είχε αποφύγει προσωρινά την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης αλλά τώρα ο χρόνος εξαντλήθηκε.

 
 
 
