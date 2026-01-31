Γκάζι: Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της Α2 που οδηγούσε πάνω στις γραμμές του τρένου

Πάνω στις γραμμές του τρένου, στη συμβολή της οδού Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, στο Γκάζι, εντοπίστηκε να οδηγεί ένας 29χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας.

Ο 29χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αγωνίζεται σε επαρχιακό σύλλογο στην δεύτερη επαγγελματική κατηγορία μπάσκετ της χώρας (Α2), ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φέρεται να κινήθηκε πάνω στις γραμμές για απόσταση 300 μέτρων.

Όπως ήταν λογικό, από την ενέργειά του προκλήθηκε αναστάτωση στη λειτουργία του δικτύου για περισσότερο από μία ώρα, ενώ διαπιστώθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το αλκοτέστ, στο οποίο υποβλήθηκε, «έδειξε» ποσότητα 0,56, την ώρα που το όριο είναι 0,21, ενώ δεν κατείχε τα απαραίτητη έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Ο 29χρονος μπασκετμπολίστας παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη, όπου θα απολογηθεί για τις πράξεις του.