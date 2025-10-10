Φθιώτιδα: Κακοποιητικά μηνύματα σε 14χρονη – Τι είπε στο δικαστήριο ο 61χρονος που καταδικάστηκε

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας ένας 61χρονος σήμερα άνδρας από χωριό της Λοκρίδας, για σεξουαλική παρενόχληση και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης μαθήτριας.

Η υπόθεση, που είχε συγκλονίσει τη Φθιώτιδα, αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο του 2020, όταν ο τότε 56χρονος φέρεται να επιχείρησε να προσεγγίσει 14χρονη μέσω κοινωνικών δικτύων, έπειτα από αίτημα φιλίας που του είχε στείλει η ίδια.

Τα μηνύματα που αποκάλυψαν την υπόθεση

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο άνδρας φέρεται να έστελνε απρεπή και υπονοούμενα μηνύματα στη μαθήτρια, προσπαθώντας να την παρασύρει σε ερωτικές συζητήσεις.

Όπως κατέθεσε η μητέρα της ανήλικης, οι συνομιλίες αυτές έφεραν την κόρη της σε «ιδιαίτερα άβολη και φοβισμένη θέση», οδηγώντας την τελικά να της αποκαλύψει τι είχε συμβεί.

Οι διάλογοι που εντοπίστηκαν από τις Αρχές έδειξαν ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε πως η ανήλικη ήταν 14 ετών. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε την επικοινωνία, χρησιμοποιώντας ανάρμοστες εκφράσεις και προτάσεις.

Η απολογία του κατηγορουμένου

Ο 61χρονος υποστήριξε στο δικαστήριο ότι «παρερμήνευσε την ηλικία της μαθήτριας», καθώς –όπως ισχυρίστηκε– «έδειχνε μεγαλύτερη και είχε επαφές με ενήλικες στο διαδίκτυο».

Ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, λέγοντας ότι «δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει κακό».

Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι είχε πλήρη γνώση της ηλικίας του παιδιού, καταδικάζοντάς τον για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, με τριετή φυλάκιση και τριετή αναστολή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας για τη διαδικτυακή ασφάλεια ανηλίκων, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη ενημέρωσης και γονεϊκού ελέγχου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως τονίζουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., «οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν με ποιον επικοινωνούν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο και να παρεμβαίνουν έγκαιρα σε ύποπτες συμπεριφορές».