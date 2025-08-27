ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στο Λαύριο: Νέο 112 - «Εκκενώστε το Θορικό»

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Φωτιά τώρα στο Λαύριο: Νέο 112 - «Εκκενώστε το Θορικό»
Νέο μήνυμα εστάλη από το 112 για τη φωτιά στο Λαύριο.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή ενώ ήχησε το 112 δύο φορές.

Αρχικά κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Ωστόσο, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στην Παλιομακάριζα Αττικής και επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Συνδρομή υπάρχει και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Το δεύτερο μήνυμα του 112 γράφει: «Ενεργοποίηση 112. Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Θορικού Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θορικού Λαυρίου απομακρυνθείτε προς Λαύριο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Φωτιά τώρα στο Λαύριο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων, στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.

 
 
