Φωτιά στη Ρόδο: Πάνω από 2.000 απεγκλώβισε το Λιμενικό- «Υπάρχει αποκλιμάκωση»

Η μάχη με τις φλόγες στη φωτιά στη Ρόδο αναμένεται να συνεχιστεί όλο το βράδυ, αλλά η πυροσβεστική κάνει λόγο για αποκλιμάκωση ενώ οι απεγκλωβισμοί από τα μέτωπα της πυρκαγιάς συνεχίζονται και μάλιστα σύμφωνα με το λιμενικό όσοι μεταφέρθηκαν θα κοιμηθούν σε πλοία.

Όπως ανέφερε το λιμενικό έχουν δεσμευτεί 3 επιβατηγά πλοία στο λιμάνι της Ρόδου προκειμένου να φιλοξενηθούν σήμερα το βράδυ οι απεγκλωβισθέντες από τα μέτωπα της φωτιάς. Η Πολιτική Προστασία ανέφερε νωρίτερα πως κάποιοι από τους επισκέπτες του νησιού θα μεταφερθούν σε άλλα ξενοδοχεία.

Νεότερη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος έκανε λόγο για αποκλιμάκωση ενώ ο Γιάννης Αρτοποιός είπε πως οι εκκενώσεις έχουν να κάνουν με λιγότερο από το 10% των τουριστικών καταλυμάτων του νησιού.

Tourist area in #Rhodes currently affected by the forest fire pic.twitter.com/bmvSpTVdX7