Φωτιά στα Πατήσια: Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στα Πατήσια.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου επί της οδού Αγίου Αντώνιου στην Αθήνα.
Η πυρκαγιά επηρεάζει κυρίως απορρίμματα στον χώρο και υπάρχει πυκνός καπνός στην περιοχή. Μέχρι τώρα, δεν απειλείται κάποιο κτήριο δίπλα στο χώρο.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στην #Αθήνα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 18, 2026
Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.