Φωτιά στα Πατήσια: Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στα Πατήσια.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου επί της οδού Αγίου Αντώνιου στην Αθήνα.

Η πυρκαγιά επηρεάζει κυρίως απορρίμματα στον χώρο και υπάρχει πυκνός καπνός στην περιοχή. Μέχρι τώρα, δεν απειλείται κάποιο κτήριο δίπλα στο χώρο.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

