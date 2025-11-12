Φοινικούντα: Έφοδος σε σπίτι συγγενούς συλληφθέντα - Εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό και όπλα

Έρευνα της αστυνομίας, με σχετική εισαγγελική εντολή, έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα σε σπίτι στο Γαρδίκι Θεσπρωτίας, όπου, όπως προέκυψε, πρόκειται για κατοικία συγγενούς ενός εκ των δύο συλληφθέντων για τη δολοφονία στη Φοινικούντα.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνα στο σπίτι συγγενούς συλληφθέντα για τη Φοινικούντα, βρέθηκε μεγάλο και απροσδιόριστο χρηματικό ποσό, ναρκωτικές ουσίες και όπλα.

Όπως προέκυψε από το σχετικό ρεπορτάζ του Action24, το σπίτι κατοικούνταν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου από ένα συγγενικό πρόσωπο, την ώρα που ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να το είχε επισκεφθεί στα τέλη Αυγούστου. Ειδικότερα, διέμενε από το καλοκαίρι μία γυναίκα, η οποία είχε γράψει τα παιδιά της στο σχολείο, τα είχε διαγράψει τρεις ημέρες μετά τη σύλληψη των δραστών της δολοφονίας, και έκτοτε αγνοείται.

Φοινικούντα: Βίντεο από τα δευτερόλεπτα της διπλής δολοφονίας

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη και φίλο του, κατέγραψε τη στιγμή των έξι πυροβολισμών.

Το διπλό φονικό σημειώθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 20:18 το βράδυ, όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακολούθησαν ακόμη τέσσερις.

Πιο αναλυτικά, στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το Mega, ακούγονται συνολικά έξι πυροβολισμοί που φέρεται να προέρχονται από έναν εκ των δύο κατηγορούμενων. Πρώτα ακούστηκαν οι δύο, με τους οποίους εκτελέστηκε ο ιδιοκτήτης μέσα στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, και στη συνέχεια οι τρεις που δέχτηκε ο επιστάτης, τον οποίο ο δράστης καταδίωξε στην αυλή, πριν ρίξει μία ακόμη σφαίρα, η οποία –σύμφωνα με πληροφορίες– φαίνεται να είχε στόχο τον ανιψιό του 68χρονου, αλλά τελικά καρφώθηκε σε τροχόσπιτο.

Μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα, ο δράστης δολοφόνησε τον 68χρονο μέσα στο γραφείο του, καταδίωξε και πυροβόλησε πισώπλατα τον επιστάτη και έριξε μία ακόμη σφαίρα στο κενό.