Φάληρο: Η στιγμή που οδηγός μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα στην Παραλιακή

Από την κίνηση του οδηγού, δεν καταγράφηκε κάποιο τροχαίο ατύχημα

Βίντεο με τη στιγμή που ένας οδηγός για άγνωστο, μέχρι στιγμής, λόγο οδηγεί ανάποδα στην οδό Ζεφύρου, προκειμένου να μπει στην Παραλιακή, κατέγραψε οδηγός ταξί στην περιοχή του Φαλήρου.

Όπως αποτυπώνεται στο βιντεοληπτικό υλικό που έφερε στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1, αποτυπώνεται -μέσω κάμερας σε παρμπρίζ αυτοκινήτου ταξί- ένα αυτοκινήτο μεγάλου κυβισμού να κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση στην οδό Ζεφύρου, στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και να μπαίνει στην Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, δεν έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για μία συνειδητή κίνηση από τον οδηγό του αυτοκινήτου, ενώ δεν καταγράφηκε κάποιο τροχαίο ατύχημα στην περιοχή.